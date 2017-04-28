В Мексике во время мессы «ожила» статуя Христа. ВИДЕО

08:19 28 апреля 2017 0

Движение статуи восприняли как чудо (архивный снимок) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Мексике во время пятничного богослужения в церкви Санта-Ана в Тепеттилане западного штата Халиско голова статуи Иисуса Христа внезапно начала двигаться, чтобы вызвало бурю эмоций у присутствующих, снявших инцидент на видео.

Многие восприняли движение статуи как чудо, после чего видеозапись стала стремительно распространяться в Сети, пишет Life.ru.