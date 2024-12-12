Массовые расстрелы и масштабные теракты: главные трагедии 2024 года

В 2024 году произошло множество трагических событий, унесших жизни сотен людей. Особенно масштабными оказались такие теракты, как акт насилия в Кермане, в результате которого погибли 94 человека, а также двойные взрывы в Белуджистане, унесшие более 30 жизней, и нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Подобные трагедии также затронули Мали, Афганистан и Пакистан. В материале URA.RU собраны главные трагедии, произошедшие в 2024 году.
Теракт в Кермане (Иран)
Теракт в Кермане произошел 3 января на городском кладбище во время церемонии в годовщину убийства командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В результате двух взрывов погибли не менее 94 человек, более 284 получили ранения.
Ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), объявившее, что атака была осуществлена двумя смертниками. Нападение произошло на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после конфликта между Израилем и ХАМАС.
Иранское правительство обвинило Израиль в причастности к атаке, однако Госдепартамент США опроверг эти обвинения. В результате теракта в стране был объявлен день траура.
Двойной теракт в Белуджистане (Пакистан)
7 февраля в Белуджистане произошел двойной теракт, унесший жизни не менее 30 человек и ранивший около 40. Нападения произошли накануне всеобщих выборов и были нацелены на офисы кандидатов. Совершили их боевики «Исламского государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России).
Первый взрыв произошел в Пишине, когда бомба, установленная на мотоцикле, сработала возле офиса независимого кандидата Асфанда Яр Хана Какара, унеся 16 жизней. Второй взрыв произошел в Килла-Сайфулла, его целью стал офис партии «Джамият Улема-и-Ислам». Погибли 12 человек. В ответ на насилие Пакистан закрыл границы с Афганистаном и Ираном до 9 февраля.
Атака в Квале (Мали)
28 февраля джихадисты из террористической организации «Джамаат Наср аль-Ислам вал Муслимин» (часть «Аль-Каиды», террористической организации, запрещенной в России) атаковали малийский военный лагерь в Квале. Это была первая за два года атака с использованием автомобиля-смертника. В результате погибло от 30 до 32 малийских солдат, десятки были ранены. Террористы захватили оружие и боеприпасы, а также взяли в плен двух солдат.
Взрыв в банке Кандагара (Афганистан)
21 марта в Кандагаре произошел террористический акт, выполненный смертником, связанным с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), в отделении Нового Кабульского банка. Взрыв прогремел около 8:00 по местному времени и унес жизни не менее 21 человека, еще более 50 получили ранения. Основной целью данного нападения стали сотрудники движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), которые получали в банке зарплату. Нападавший был опознан как Асадбек Мадияров, гражданин Узбекистана. Это нападение вызвало осуждение со стороны Ирана и Пакистана.
Теракт в «Крокус Сити Холле» (Россия)
Террористический акт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск Московской области) произошел 22 марта, в момент проведения концерта. Нападение началось в 19:58: четверо террористов открыли огонь по посетителям, сопровождая это взрывами и поджогами. В результате атаки погибли 145 человек, 551 человек получил ранения.
Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). В России был объявлен день национального траура, усилены меры безопасности и проведены массовые задержания подозреваемых.
Атака в Эль-Дере (Сомали)
8 июня боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковали Эль-Дер (Сомали), захватив город на несколько часов. Атака началась с взрывов смертников и штурма военных баз. Правительственные силы при поддержке США отбили город после ожесточенных боев, в ходе которых были нанесены авиаудары.
Сомалийское правительство заявляло о больших потерях среди боевиков, «Аш-Шабааб» — о многочисленных жертвах среди правительственных сил. В результате погибли мирные жители и высокопоставленные военные.
Атака на пляж Лидо (Сомали)
2 августа боевики «Аш-Шабаб» (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковали пляж Лидо в Могадишо. Атака началась с подрыва террориста-смертника у отеля Beach View, в результате чего погибли не менее 50 человек и более 200 были ранены. После взрыва последовала стрельба, в которой участвовали несколько нападавших.
Резня в Барсалого (Буркина-Фасо)
Резня в Барсалого произошла 24 августа, когда боевики джихадистской группы «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (часть «Аль-Каиды», террористической организации, запрещенной в России) атаковали солдат и гражданских лиц, занимающихся строительством оборонительных траншей в северном Буркина-Фасо. В результате нападения погибли около 300 человек, столько же было ранено.
Резня в Тармуве (Нигерия)
3 сентября в районе Тармува, штат Йобе, Нигерия, более 50 вооруженных боевиков «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) совершили массовую атаку, унесшую жизни 130 жителей деревни. Вооруженные экстремисты на мотоциклах поджигали дома и магазины, расстреливали людей на рынках и в жилищах, устраивая резню в ответ на предполагаемое сотрудничество жителей с нигерийскими военными.
Местные власти сообщили о более чем 30 раненых. Значительное число людей все еще считается пропавшими без вести. ИГИЛ взял на себя ответственность за атаку, назвав жителей «отступниками» и требуя военной базы в районе.
Атаки и поджоги в Бамако (Мали)
17 сентября в Бамако, столице Мали, произошли террористические атаки, в результате которых погибли около 100 человек, более 255 получили ранения. Исламистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин» взяла на себя ответственность за нападения на полицейские и военные объекты. Атаки начались около 5:00 утра и продолжались около девяти часов, в том числе в районе военной полицейской школы и военного аэропорта. В результате были повреждены самолеты, включая гуманитарный, а также подожжены здания.
Резня в Курраме (Пакистан)
21 ноября в районе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан, произошло нападение на колонну из более чем 200 автомобилей, перевозившую мусульман-шиитов. В результате атаки, осуществленной четырьмя вооруженными людьми, погибли не менее 54 человек, 86 получили ранения.
Нападение длилось около 40 минут, нападавшие первоначально нацелились на полицейские машины, затем открыли огонь по гражданским. После атаки в Курраме в Пакистане возобновились межконфессиональные столкновения, что привело к дополнительным жертвам и разрушениям. К 3 декабря количество погибших возросло до 133.
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