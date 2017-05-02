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02 мая 2017
17:58  02 мая 2017 1

Лидер Kiss отыграл концерт с гитарой в цветах российского флага

Музыкант обновил гитару к концертуФото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Музыкант известной американской группы Kiss Пол Стэнли сыграл на концерте в Москве на гитаре, раскрашенной в цвета российского флага.

Коллектив выступил 1 мая в столичном спорткомплексе «Олимпийский» с программой классических хитов, после чего отправился в тур по Европе, пишет «Газета.ру».

В прошлый раз Kiss приезжали в Россию 10 лет назад. Группа образовалась в Нью-Йорке в начале 1973 года, за время существования выпустила больше 40 золотых и платиновых альбомов.

Лев Истомин
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