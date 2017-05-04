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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
09:42  04 мая 2017 0

В проблемном челябинском районе заканчивается безвластие

Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, знак, касли
Мэра Каслей начнут выбирать после главы районаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Каслинские депутаты в четверг, 4 мая, выберут главу района, сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства Челябинской области. Выбор предстоит сделать из двух кандидатов.

«Техническим» считается Ольга Ремозова, ранее работавшая заместителем главы регионального Минкульта. Основным — депутат райсобрания и руководитель ПК «Кооператор» Игорь Колышев. Именно в его пользу в итоге склонилось мнение президиума регионального политсовета «Единой России»: каслинской фракции и «ЕР» будет рекомендовано отдать голоса за Колышева.

До последнего времени региональные власти колебались, кого поддержать. Окончательное решение, по информации «URA.RU», приняли после консультаций с Колышевым. Его предупредили, что смешивать интересы бизнеса и управления муниципалитетом недопустимо. Кандидат, в свою очередь, дал соответствующие заверения.

Кресло главы Каслинского района опустело после вынужденной отставки Александра Грачева. Интриговавшего против него мэра Каслей Юрия Скулыбердина после этого настоятельно попросило об уходе руководство области. Тот, используя связи (в том числе родственные) попытался сманеврировать, но со второй попытки ушел из власти.

Алексей Шумов
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