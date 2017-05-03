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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Челябинской области
20:42  03 мая 2017 0

Один насмерть, трое в больнице. На Южном Урале бензовоз протаранил «Скорую». ВИДЕО

Водитель "скорой" погиб, уводя машину от столкновенияФото: скрин записи регистратора (группа "На дорогах Магнитки", "ВК")

В Челябинской области 3 мая произошло очередное смертельное ДТП с участием «скорой помощи», сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МВД. Бензовоз под управлением лишенного за пьянку прав водителя врезался в медицинский микроавтобус, доставлявший в больницу тяжелобольного. Водитель «скорой», которому было 54 года, погиб на месте. 63-летняя женщина-фельдшер, 50-летний пациент и молодой водитель автоцистерны госпитализированы с травмами, степень тяжести которых уточняется. По имеющейся информации, фельдшер получил черепно-мозговую травму и несколько переломов, больной пострадал меньше.

Авария случилась днем на 53 километре дороги« Магнитогорск — Кизильское — Сибай». По предварительным данным, «КамАЗ» с цистерной оказался на встречной полосе перед «скорой». Каким образом за рулем машины с опасным грузом оказался 26-летний парень, в начале года оставшийся без прав после отказа пройти медосвидетельствание, предстоит выяснить.

«Водитель „скорой“ выезжал с Сыртинки и перевозил больного в Магнитогорск. Водитель бензовоза выехал на встречную полосу. „Скорая“ прижималась к краю дороги, но „встречка“ все-таки снесла ее», — пишут в соцсетях очевидцы. Там же говорится, что водитель «КамАЗа» уснул за рулем.

Видео пользователя «Серега Леонтьев» / Группа «На дорогах Магнитки», «ВК»

В марте Челябинский областной суд вынес приговор Александру Филину, ставшему виновником схожего ДТП. «Хонда» под управлением пьяного парня врезалась в «Скорую», которая везла в больницу женщину с грудным ребенком. Водитель и врач скончались на месте, годовалый ребенок умер в больнице, его мать и девушка-фельдшер получили тяжелые травмы. Водителю пьяной «Хонды», как и разбившему «Скорую» под Магнитогорском «камазисту», было 26 лет.

Алексей Шумов
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