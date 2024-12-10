Семейную фирму челябинского депутата уличили в недостоверных сведениях

Компанию «ЗТП „Челси“» семьи вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова уличили в указании недостоверных сведений. Об этом налоговики сообщили на «Федресурсе».
«Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юрлице. Запись внесена по результатам проверки достоверности содержащихся в реестре сведений о юрлице», — отметили сотрудники МИФНС № 17.
О характере недостоверной информации не заявляется. В СБИС отмечено, что сведения касаются данных о физлице — директоре. Руководит компанией Дмитрий Волков. До октября фирма принадлежала «Инвесттеху», который ликвидирован. Закрытая компания также имела недостоверные сведения. Новый собственник не называется.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Челси». Ответ к моменту публикации не поступил.
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