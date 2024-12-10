10 декабря 2024

Семейную фирму челябинского депутата уличили в недостоверных сведениях

© Служба новостей «URA.RU»
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Семейная фирма вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова указала недостоверные сведения
Семейная фирма вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова указала недостоверные сведения Фото:

Компанию «ЗТП „Челси“» семьи вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова уличили в указании недостоверных сведений. Об этом налоговики сообщили на «Федресурсе».

«Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юрлице. Запись внесена по результатам проверки достоверности содержащихся в реестре сведений о юрлице», — отметили сотрудники МИФНС № 17.

О характере недостоверной информации не заявляется. В СБИС отмечено, что сведения касаются данных о физлице — директоре. Руководит компанией Дмитрий Волков. До октября фирма принадлежала «Инвесттеху», который ликвидирован. Закрытая компания также имела недостоверные сведения. Новый собственник не называется.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Челси». Ответ к моменту публикации не поступил.

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Компанию «ЗТП „Челси“» семьи вице-спикера заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова уличили в указании недостоверных сведений. Об этом налоговики сообщили на «Федресурсе». «Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юрлице. Запись внесена по результатам проверки достоверности содержащихся в реестре сведений о юрлице», — отметили сотрудники МИФНС № 17. О характере недостоверной информации не заявляется. В СБИС отмечено, что сведения касаются данных о физлице — директоре. Руководит компанией Дмитрий Волков. До октября фирма принадлежала «Инвесттеху», который ликвидирован. Закрытая компания также имела недостоверные сведения. Новый собственник не называется. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Челси». Ответ к моменту публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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