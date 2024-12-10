10 декабря 2024

Туристов из застрявшей кабины подъемника «спасли» на «Завьялихе» в Трехгорном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, зимние виды спорта, подъемник, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
Спасатели не только дежурят во время массовых мероприятий, но и проводят практические тренировки Фото:

Спасатели эвакуировали туристов с застрявшего кресельного подъемника на горнолыжном курорте «Завьялиха» в Челябинской области. Такой была легенда учений, которые проводила региональная Поисково-спасательная служба.

«Спасатели отработали действия по оказанию помощи и эвакуации с кресельных подъемников. И подтвердили высокий уровень подготовки и готовность, в случае необходимости, прийти на помощь людям в самых сложных ситуациях», — сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тренировка успешно прошла на крупнейшем ГРЦ в Усть-Катавском районе Челябинской области. По данным URA.RU, речь идет о ГРЦ «Завьялиха» около Трехгорного.

С 14 декабря до ГРЦ «Завьялиха» из Челябинска запускают новый мультимодальный маршрут. Аналогичный до ГРЦ «Солнечная долина» работает уже много лет и хорошо себя зарекомендовал. Маршрут до «Завьялихи» свяжет города Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с курортом около города Трехгорный. Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд Челябинск — Усть-Катав — Челябинск, который будет курсировать по выходным и праздникам до 16 марта, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Далее туристы пересядут на специальный автобус и на нем доберутся до горнолыжного курорта.

По легенде, туристы застряли на подъемнике
По легенде, туристы застряли на подъемнике
Учения прошли успешно
Учения прошли успешно

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Спасатели эвакуировали туристов с застрявшего кресельного подъемника на горнолыжном курорте «Завьялиха» в Челябинской области. Такой была легенда учений, которые проводила региональная Поисково-спасательная служба. «Спасатели отработали действия по оказанию помощи и эвакуации с кресельных подъемников. И подтвердили высокий уровень подготовки и готовность, в случае необходимости, прийти на помощь людям в самых сложных ситуациях», — сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тренировка успешно прошла на крупнейшем ГРЦ в Усть-Катавском районе Челябинской области. По данным URA.RU, речь идет о ГРЦ «Завьялиха» около Трехгорного. С 14 декабря до ГРЦ «Завьялиха» из Челябинска запускают новый мультимодальный маршрут. Аналогичный до ГРЦ «Солнечная долина» работает уже много лет и хорошо себя зарекомендовал. Маршрут до «Завьялихи» свяжет города Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с курортом около города Трехгорный. Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд Челябинск — Усть-Катав — Челябинск, который будет курсировать по выходным и праздникам до 16 марта, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Далее туристы пересядут на специальный автобус и на нем доберутся до горнолыжного курорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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