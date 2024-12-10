Туристов из застрявшей кабины подъемника «спасли» на «Завьялихе» в Трехгорном. Видео

11 декабря 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Спасатели не только дежурят во время массовых мероприятий, но и проводят практические тренировки Фото: Анна Майорова © URA.RU Спасатели эвакуировали туристов с застрявшего кресельного подъемника на горнолыжном курорте «Завьялиха» в Челябинской области. Такой была легенда учений, которые проводила региональная Поисково-спасательная служба. «Спасатели отработали действия по оказанию помощи и эвакуации с кресельных подъемников. И подтвердили высокий уровень подготовки и готовность, в случае необходимости, прийти на помощь людям в самых сложных ситуациях», — сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тренировка успешно прошла на крупнейшем ГРЦ в Усть-Катавском районе Челябинской области. По данным URA.RU, речь идет о ГРЦ «Завьялиха» около Трехгорного. С 14 декабря до ГРЦ «Завьялиха» из Челябинска запускают новый мультимодальный маршрут. Аналогичный до ГРЦ «Солнечная долина» работает уже много лет и хорошо себя зарекомендовал. Маршрут до «Завьялихи» свяжет города Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с курортом около города Трехгорный. Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд Челябинск — Усть-Катав — Челябинск, который будет курсировать по выходным и праздникам до 16 марта, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Далее туристы пересядут на специальный автобус и на нем доберутся до горнолыжного курорта. По легенде, туристы застряли на подъемнике Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Учения прошли успешно Telegram-канал «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели эвакуировали туристов с застрявшего кресельного подъемника на горнолыжном курорте «Завьялиха» в Челябинской области. Такой была легенда учений, которые проводила региональная Поисково-спасательная служба. «Спасатели отработали действия по оказанию помощи и эвакуации с кресельных подъемников. И подтвердили высокий уровень подготовки и готовность, в случае необходимости, прийти на помощь людям в самых сложных ситуациях», — сообщила 11 декабря пресс-служба ведомства в telegram-канале. Тренировка успешно прошла на крупнейшем ГРЦ в Усть-Катавском районе Челябинской области. По данным URA.RU, речь идет о ГРЦ «Завьялиха» около Трехгорного. С 14 декабря до ГРЦ «Завьялиха» из Челябинска запускают новый мультимодальный маршрут. Аналогичный до ГРЦ «Солнечная долина» работает уже много лет и хорошо себя зарекомендовал. Маршрут до «Завьялихи» свяжет города Челябинск, Чебаркуль, Миасс и Златоуст с курортом около города Трехгорный. Для перевозки будет задействован новый регулярный пригородный поезд Челябинск — Усть-Катав — Челябинск, который будет курсировать по выходным и праздникам до 16 марта, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Далее туристы пересядут на специальный автобус и на нем доберутся до горнолыжного курорта.