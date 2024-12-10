Челябинский бизнесмен торговал копченой рыбой без проверки на кишечную палочку

Предприниматель в Челябинске торговал копченой рыбой без проверки на наличие кишечной палочки и других микробов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, позволяющие вести торговлю декларации служба признала недействительными.
«Декларации о соответствии на рыбную продукцию были оформлены на основе лабораторных исследований, проведенных не в полном объеме. Например, продукция не проходила проверку на наличие кишечной палочки, нитрозаминов и других опасных веществ», — уточнили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, под проверку попала соленая рыба, сельдь пряного посола, морепродукты горячего и холодного копчения. Товары не прошли исследования на соответствие микробиологическим нормативам и гигиеническим требованиям безопасности. Нарушения выявили с помощью анализа данных в системах «Цербер», «Меркурий», «Сирано» и Росаккредитации.
В начале декабря предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Несмотря на это, продукция продолжала выпускаться в оборот с нарушением требований техрегламентов Таможенного союза.
С начала года Россельхознадзор аннулировал 123 декларации на продукцию животного происхождения в Челябинской области. Потеря деклараций означает запрет на торговлю и обязательное изъятие товаров из оборота до прохождения полной лабораторной проверки. Заново оформить документы предприниматели могут только после предоставления подтверждений о безопасности продукции.
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