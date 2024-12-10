10 декабря 2024

Челябинский бизнесмен торговал копченой рыбой без проверки на кишечную палочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Недействительными признали три декларации на рыбу
Недействительными признали три декларации на рыбу Фото:

Предприниматель в Челябинске торговал копченой рыбой без проверки на наличие кишечной палочки и других микробов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, позволяющие вести торговлю декларации служба признала недействительными.

«Декларации о соответствии на рыбную продукцию были оформлены на основе лабораторных исследований, проведенных не в полном объеме. Например, продукция не проходила проверку на наличие кишечной палочки, нитрозаминов и других опасных веществ», — уточнили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, под проверку попала соленая рыба, сельдь пряного посола, морепродукты горячего и холодного копчения. Товары не прошли исследования на соответствие микробиологическим нормативам и гигиеническим требованиям безопасности. Нарушения выявили с помощью анализа данных в системах «Цербер», «Меркурий», «Сирано» и Росаккредитации.

В начале декабря предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Несмотря на это, продукция продолжала выпускаться в оборот с нарушением требований техрегламентов Таможенного союза.

С начала года Россельхознадзор аннулировал 123 декларации на продукцию животного происхождения в Челябинской области. Потеря деклараций означает запрет на торговлю и обязательное изъятие товаров из оборота до прохождения полной лабораторной проверки. Заново оформить документы предприниматели могут только после предоставления подтверждений о безопасности продукции.

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Предприниматель в Челябинске торговал копченой рыбой без проверки на наличие кишечной палочки и других микробов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, позволяющие вести торговлю декларации служба признала недействительными. «Декларации о соответствии на рыбную продукцию были оформлены на основе лабораторных исследований, проведенных не в полном объеме. Например, продукция не проходила проверку на наличие кишечной палочки, нитрозаминов и других опасных веществ», — уточнили в Россельхознадзоре. По данным ведомства, под проверку попала соленая рыба, сельдь пряного посола, морепродукты горячего и холодного копчения. Товары не прошли исследования на соответствие микробиологическим нормативам и гигиеническим требованиям безопасности. Нарушения выявили с помощью анализа данных в системах «Цербер», «Меркурий», «Сирано» и Росаккредитации. В начале декабря предприниматель получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Несмотря на это, продукция продолжала выпускаться в оборот с нарушением требований техрегламентов Таможенного союза. С начала года Россельхознадзор аннулировал 123 декларации на продукцию животного происхождения в Челябинской области. Потеря деклараций означает запрет на торговлю и обязательное изъятие товаров из оборота до прохождения полной лабораторной проверки. Заново оформить документы предприниматели могут только после предоставления подтверждений о безопасности продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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