Госэкспертиза одобрила реставрацию старинного кинотеатра в центре Челябинска

В Челябинске госэкспертиза одобрила документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия — кинотеатра имени Пушкина в центре города. Сведения были включены в реестр 9 декабря, сообщается на сайте госреестра.
«Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Кинотеатр имени Пушкина“ в Челябинске по улице Пушкина, дом 64. Работы проводятся в целях поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщается на сайте госреестра.
Одному из самых старых сохранившихся кинотеатров в Челябинске уже почти 90 лет. Здание признано объектом культурно-исторического наследия, и поэтому никаких глобальных изменений в ходе ремонта производиться не будет. Как отметили сотрудники кинотеатра, ремонт планируется начать в апреле-мае 2024 года. Начнут его с обновления внутренних коммуникаций. Согласно документации, работами займется сам МАУ Челябинский центр искусств «Театр+кино».
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