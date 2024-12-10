10 декабря 2024

В Челябинске озвучили специалистов, которым готовы платить от 100 тысяч рублей

Врачи-неврологи стали самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые высокие зарплаты в Челябинске готовы предложить врачам, мебельщикам и косметологам Фото:

Наиболее высокооплачиваемой вакансией в Челябинске в декабре 2024 года стала позиция врача-невролога. Следом в топе самых востребованных сотрудников с зарплатами от 100 тысяч рублей идут мебельщики и косметологи. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«В Челябинске в декабре больше всего готовы платить врачу-неврологу, что подтверждается размещенными вакансиями. Зарплату в 200 тысяч рублей готовы предложить специалисту с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом и опытом работы от трех лет. Также предусмотрен релокационный пакет», — сообщается в аналитическом исследовании.

На зарплату от 150 тысяч рублей может рассчитывать сборщик-установщик мебели. Топ-3 завершает косметолог с медицинским образованием, которому готовы платить от 100 тысяч рублей.

В список также включены водители и менеджеры по работе с корпоративными клиентами. Лидирующие позиции в декабрьском рейтинге лучших предложений заняли вакансии в сфере продаж, финансовом секторе, а также в области здравоохранения и информационных технологий.

Как сообщало URA.RU ранее, рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей в Челябинске могут медицинские сестры и ассистенты стоматологов. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города.

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Наиболее высокооплачиваемой вакансией в Челябинске в декабре 2024 года стала позиция врача-невролога. Следом в топе самых востребованных сотрудников с зарплатами от 100 тысяч рублей идут мебельщики и косметологи. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. «В Челябинске в декабре больше всего готовы платить врачу-неврологу, что подтверждается размещенными вакансиями. Зарплату в 200 тысяч рублей готовы предложить специалисту с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом и опытом работы от трех лет. Также предусмотрен релокационный пакет», — сообщается в аналитическом исследовании. На зарплату от 150 тысяч рублей может рассчитывать сборщик-установщик мебели. Топ-3 завершает косметолог с медицинским образованием, которому готовы платить от 100 тысяч рублей. В список также включены водители и менеджеры по работе с корпоративными клиентами. Лидирующие позиции в декабрьском рейтинге лучших предложений заняли вакансии в сфере продаж, финансовом секторе, а также в области здравоохранения и информационных технологий. Как сообщало URA.RU ранее, рассчитывать на зарплату до 100 тысяч рублей в Челябинске могут медицинские сестры и ассистенты стоматологов. Такие деньги готовы платить специалистам с опытом работы от трех лет в коммерческих клиниках города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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