10 декабря 2024

Более семи тысяч вопросов поступило на прямую линию челябинского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямая линия с Текслером. Челябинск, текслер алексей в телевизоре
До начала прямой линии Текслера осталось чуть более двух часов Фото:

На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая состоится 11 декабря, поступило 7 414 вопросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 7 414 сообщений», — сообщили 11 декабря URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Прямая линия с Текслером состоится сегодня в 12:00.

Как задать вопрос Текслеру на прямую линию в 2024 году:

  • на сайте спроситекслера.рф. Допускается прислать свой вопрос в формате видео;
  • по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

Где смотреть прямую линию Текслера в 2024 году:

  1. на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте»;
  2. в официальном telegram-канале Текслера;
  3. на телеканалах Россия 24, ОТВ, 31 канал, Урал1, Урал 24;
  4. в группе «Первый областной» в соцсети «ВКонтакте»;
  5. в группе медиахолдинга «ГранадаПресс» в соцсети «ВКонтакте»;
  6. в социальных сетях правительства Челябинской области;
  7. в паблике Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте»;
  8. послушать трансляцию можно на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск».

В 2023 году на прямую линию Текслера поступило более 4000 тысяч вопросов. Продолжительность прямого эфира составила 3,5 часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая состоится 11 декабря, поступило 7 414 вопросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 7 414 сообщений», — сообщили 11 декабря URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Прямая линия с Текслером состоится сегодня в 12:00. В 2023 году на прямую линию Текслера поступило более 4000 тысяч вопросов. Продолжительность прямого эфира составила 3,5 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...