Общество Более семи тысяч вопросов поступило на прямую линию челябинского губернатора 11 декабря 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + До начала прямой линии Текслера осталось чуть более двух часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая состоится 11 декабря, поступило 7 414 вопросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 7 414 сообщений», — сообщили 11 декабря URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Прямая линия с Текслером состоится сегодня в 12:00. Как задать вопрос Текслеру на прямую линию в 2024 году: на сайте спроситекслера.рф. Допускается прислать свой вопрос в формате видео;

по телефону горячей линии 8-800-500-74-50. Где смотреть прямую линию Текслера в 2024 году: на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте»; в официальном telegram-канале Текслера; на телеканалах Россия 24, ОТВ, 31 канал, Урал1, Урал 24; в группе «Первый областной» в соцсети «ВКонтакте»; в группе медиахолдинга «ГранадаПресс» в соцсети «ВКонтакте»; в социальных сетях правительства Челябинской области; в паблике Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте»; послушать трансляцию можно на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск». В 2023 году на прямую линию Текслера поступило более 4000 тысяч вопросов. Продолжительность прямого эфира составила 3,5 часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая состоится 11 декабря, поступило 7 414 вопросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 7 414 сообщений», — сообщили 11 декабря URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Прямая линия с Текслером состоится сегодня в 12:00. В 2023 году на прямую линию Текслера поступило более 4000 тысяч вопросов. Продолжительность прямого эфира составила 3,5 часа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям