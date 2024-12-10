Более семи тысяч вопросов поступило на прямую линию челябинского губернатора

До начала прямой линии Текслера осталось чуть более двух часов
На прямую линию губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которая состоится 11 декабря, поступило 7 414 вопросов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«На прямую линию губернатора Челябинской области поступило 7 414 сообщений», — сообщили 11 декабря URA.RU в пресс-службе регионального правительства. Прямая линия с Текслером состоится сегодня в 12:00.
Как задать вопрос Текслеру на прямую линию в 2024 году:
- на сайте спроситекслера.рф. Допускается прислать свой вопрос в формате видео;
- по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.
Где смотреть прямую линию Текслера в 2024 году:
- на официальной странице Текслера в соцсети «ВКонтакте»;
- в официальном telegram-канале Текслера;
- на телеканалах Россия 24, ОТВ, 31 канал, Урал1, Урал 24;
- в группе «Первый областной» в соцсети «ВКонтакте»;
- в группе медиахолдинга «ГранадаПресс» в соцсети «ВКонтакте»;
- в социальных сетях правительства Челябинской области;
- в паблике Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте»;
- послушать трансляцию можно на радиостанциях «Радио России Южный Урал», «Бизнес ФМ Челябинск».
В 2023 году на прямую линию Текслера поступило более 4000 тысяч вопросов. Продолжительность прямого эфира составила 3,5 часа.
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