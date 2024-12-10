Более миллиона просмотров собрал клип про заведующую из челябинского Парижа. Видео

11 декабря 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Клип сняли в Париже Нагайбакского района (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Клип из челябинского Парижа под названием «Заведующая пошла на обход детского сада» собрал более одного миллиона просмотров. Об этом 11 декабря сообщили СМИ Нагайбакского района. «Клип сотрудников детского сада села Париж, названный „Заведующая пошла на обход детского сада“, собрал более миллиона просмотров. Контент стал настоящим хитом и привлек внимание зрителей не только в нашем районе, но и за его пределами», — говорится в telegram-канале «Всходы». В клипе показано, как нянечки, повара и другие сотрудники сада бросают телефоны, когда на проверку идет заведующая. Но вид у нее не грозный, а наоборот — руководитель идет к подчиненным с улыбкой на лице. «Благодаря стараниям наших педагогов, клип продемонстрировал атмосферу работников учреждения в шутливой форме», — отмечают авторы. Подобный контент более привлекательный и интересный для широкой аудитории. Жители Челябинска ранее сняли музыкальный клип о затоплении города из-за обильных дождей. Ролик был подкреплен видеорядом реакций челябинцев и прыжков людей с набережной в реку Миасс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клип из челябинского Парижа под названием «Заведующая пошла на обход детского сада» собрал более одного миллиона просмотров. Об этом 11 декабря сообщили СМИ Нагайбакского района. «Клип сотрудников детского сада села Париж, названный „Заведующая пошла на обход детского сада“, собрал более миллиона просмотров. Контент стал настоящим хитом и привлек внимание зрителей не только в нашем районе, но и за его пределами», — говорится в telegram-канале «Всходы». В клипе показано, как нянечки, повара и другие сотрудники сада бросают телефоны, когда на проверку идет заведующая. Но вид у нее не грозный, а наоборот — руководитель идет к подчиненным с улыбкой на лице. «Благодаря стараниям наших педагогов, клип продемонстрировал атмосферу работников учреждения в шутливой форме», — отмечают авторы. Подобный контент более привлекательный и интересный для широкой аудитории. Жители Челябинска ранее сняли музыкальный клип о затоплении города из-за обильных дождей. Ролик был подкреплен видеорядом реакций челябинцев и прыжков людей с набережной в реку Миасс.