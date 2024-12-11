Челябинские вузы начнут экзаменовать мигрантов

Вузы Челябинска и Магнитогорска начнут принимать экзамены у мигрантов по нескольким предметам, включая русский язык как иностранный. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, проверкой знаний в стране займутся 92 организации.
«Утвердить перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. Южно-Уральский госуниверситет, место проведения экзамена: улица Сони Кривой, 79», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Еще одной организацией, уполномоченной проверять здания, стал Магнитогорский государственный техуниверситет имени Носова. Знания будут проверять на проспекте Ленина, 24.
До осени экзамены могли принимать частные организации, однако 10 декабря в силу вступили поправки в законодательство, запретившие подобную практику. Как сообщила «Парламентская газета», госучреждения будут проверять знания, а частные смогут информировать об этом и решать технические вопросы. Нововведения призваны исключить формальное прохождение экзаменов, в результате чего разрешительную документацию получали мигранты без необходимых навыков.
Сертификат экзамена требуется всем, кто претендует на получение трудового патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданство РФ. Есть исключения. От сдачи освобождены выпускники российских вузов и пожилые граждане.
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