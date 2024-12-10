Новые камеры, фиксирующие выезд на выделенные полосы, заработали в Челябинске

11 декабря 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Новые камеры фиксируют нарушения на улицах Северо-Крымская, Труда и Энгельса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шесть новых камер, фиксирующих выезд личных автомобилей на выделенные для общественного транспорта полосы, заработали в центре и на северо-западе Челябинска. Об этом 11 декабря сообщил Александр Егоров, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона. «Еще шесть стационарных камер начали контролировать выделенные полосы. Дополнительные участки контроля находятся на следующих улицах: четыре в коридоре улиц Северо-Крымская, Труда и Энгельса, еще два на проспекте Ленина», — сообщил Егоров в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Всего в Челябинске 17 участков выделенных полос контролируются стационарными комплексами. В пилотном режиме один мобильный комплекс установлен на автобус большого класса. «Автобус недавно поменял маршрут и теперь выявляет нарушения на выделенках по улицам Героев Танкограда и Воровского», — добавил Егоров. Он напомнил, что штраф за правонарушение согласно КоАП составляет 1 500 рублей. В Челябинской области в 2025 году появятся новые системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры будут фиксировать применение ремней безопасности на всех загородных дорогах, а в городе — непредоставление преимущества пешеходам, сообщил ранее Сергей Пурусов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть новых камер, фиксирующих выезд личных автомобилей на выделенные для общественного транспорта полосы, заработали в центре и на северо-западе Челябинска. Об этом 11 декабря сообщил Александр Егоров, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона. «Еще шесть стационарных камер начали контролировать выделенные полосы. Дополнительные участки контроля находятся на следующих улицах: четыре в коридоре улиц Северо-Крымская, Труда и Энгельса, еще два на проспекте Ленина», — сообщил Егоров в telegram-канале «Транспорт Челябинской агломерации». Всего в Челябинске 17 участков выделенных полос контролируются стационарными комплексами. В пилотном режиме один мобильный комплекс установлен на автобус большого класса. «Автобус недавно поменял маршрут и теперь выявляет нарушения на выделенках по улицам Героев Танкограда и Воровского», — добавил Егоров. Он напомнил, что штраф за правонарушение согласно КоАП составляет 1 500 рублей. В Челябинской области в 2025 году появятся новые системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры будут фиксировать применение ремней безопасности на всех загородных дорогах, а в городе — непредоставление преимущества пешеходам, сообщил ранее Сергей Пурусов, начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции.