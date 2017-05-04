Путин: программа реновации должна пойти на благо людей

23:25 04 мая 2017 0

Президент призвал московские власти установить диалог с жителями аварийных домов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение программы сноса пятиэтажек в Москве необходимо направить на благо москвичей. В ходе заседания Госсовета глава государства подчеркнул, что реализация программы реновации должна проходить в соответствии с действующим законодательством.

«Надо только, чтобы должным образом эти идеи были воплощены на благо людей, а не во вред. Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан», — уточнил президент России.

Ранее власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым состоится голосование о включении их в программу реновации. При составлении списка учитывалось техническое состояние дома и результаты опроса жильцов. Ожидается, что в окончательный вариант программы внесут только те «хрущевки», более двух третей жителей которых проголосуют «за», напоминает издание РБК.