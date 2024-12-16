США ограничат поставки ракет Javelin Киеву

Соединенные Штаты приняли решение сократить объемы поставок противотанковых ракет Javelin Украине. Основанием для этого послужили результаты последнего аудита Пентагона, который показал нарушения в учете данных систем после их передачи Киеву.
«В ходе аудита были выявлены существенные проблемы с инвентаризацией, что вызвало необходимость пересмотра объемов военной помощи», — отмечают журналисты РИА Новости на основе анализа данных Пентагона. Проблемы с инвентаризацией стали причиной для сокращения количества ракет Javelin, отправляемых на Украину.
С начала российской спецоперации на Украине США активно поддерживали Киев, перебросив значительные количества вооружений, включая тысячи единиц Javelin. По данным Пентагона, только по состоянию на август 2022 года Киеву было обещано более 8,5 тысячи таких противотанковых систем. Тем не менее поддержка продолжается. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал со странами НАТО увеличение военной помощи Киеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.