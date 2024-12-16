Госдума рассмотрит закон о продаже энергетиков детям

Госдума уже следующей весной может рассмотреть законопроект о введение штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Об этом сообщил зампред Госдумы Петр Толстой.
«Я надеюсь, что мы в следующую сессию обязательно его рассмотрим», — заявил Толстой на вопрос о том, когда планируется принятие данного проекта. Его слова приводит РИА Новости. Он также уточнил, что автором законопроекта является его коллега Артем Метелев, который возглавляет комитет Госдумы по молодежной политике.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что размер штрафа для физических лиц за продажу напитка составит до 50 тысяч рублей, для должностных — до 200 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей. Также он предложил штрафовать за продажу детям товаров, содержащих газы, из-за их потенциальной опасности.
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