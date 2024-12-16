В Польше хотят разорвать связи с Украиной

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала польское правительство прекратить любые контакты с Украиной до эксгумации тел жертв Волынской резни. В открытом письме, опубликованном на портале Mysl Polska, она выразила свое недовольство по поводу отношения Украины к историческим событиям и ее идентификации с националистическими фигурами.
«Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы», — подчеркнула Катажина Соколовска в разговоре с польскими журналистами. Она также потребовала от Киева признать Волынскую резню геноцидом польской нации и наказать виновных.
Руководитель фонда также добавила, что Польша должна действовать, руководствуясь своими интересами и интересами польского народа. Она напомнила о значительной помощи, которую Польша оказала Украине, и выразила мнение, что Киев должен быть благодарен за это, а не выдвигать условия по вопросам эксгумации и исторической памяти.
Месяц назад лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский заявил, что Украина оскорбляет память жертвам Волынской резни. Его слова прозвучали в контексте намерения Киева установить во Львове монумент лидеру националистов Роману Шухевичу.
Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения в годы Второй мировой войны. Эти события датированы 1943 годом.
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