В Польше хотят разорвать связи с Украиной

Mysl Polska: Польша должна прекратить контакты с Украиной за Волынскую резню
© Служба новостей «URA.RU»
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В Польше считают, что Украина чествует убийц и националистов в контексте Волынской резни 1943 года
В Польше считают, что Украина чествует убийц и националистов в контексте Волынской резни 1943 года Фото:

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала польское правительство прекратить любые контакты с Украиной до эксгумации тел жертв Волынской резни. В открытом письме, опубликованном на портале Mysl Polska, она выразила свое недовольство по поводу отношения Украины к историческим событиям и ее идентификации с националистическими фигурами.

«Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы», — подчеркнула Катажина Соколовска в разговоре с польскими журналистами. Она также потребовала от Киева признать Волынскую резню геноцидом польской нации и наказать виновных.

Руководитель фонда также добавила, что Польша должна действовать, руководствуясь своими интересами и интересами польского народа. Она напомнила о значительной помощи, которую Польша оказала Украине, и выразила мнение, что Киев должен быть благодарен за это, а не выдвигать условия по вопросам эксгумации и исторической памяти. 

Месяц назад лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский заявил, что Украина оскорбляет память жертвам Волынской резни. Его слова прозвучали в контексте намерения Киева установить во Львове монумент лидеру националистов Роману Шухевичу. 

Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения в годы Второй мировой войны. Эти события датированы 1943 годом.

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Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала польское правительство прекратить любые контакты с Украиной до эксгумации тел жертв Волынской резни. В открытом письме, опубликованном на портале Mysl Polska, она выразила свое недовольство по поводу отношения Украины к историческим событиям и ее идентификации с националистическими фигурами. «Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы», — подчеркнула Катажина Соколовска в разговоре с польскими журналистами. Она также потребовала от Киева признать Волынскую резню геноцидом польской нации и наказать виновных. Руководитель фонда также добавила, что Польша должна действовать, руководствуясь своими интересами и интересами польского народа. Она напомнила о значительной помощи, которую Польша оказала Украине, и выразила мнение, что Киев должен быть благодарен за это, а не выдвигать условия по вопросам эксгумации и исторической памяти.  Месяц назад лидер польской партии «Конфедерация» в Радоме Мариуш Кшеминьский заявил, что Украина оскорбляет память жертвам Волынской резни. Его слова прозвучали в контексте намерения Киева установить во Львове монумент лидеру националистов Роману Шухевичу.  Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения в годы Второй мировой войны. Эти события датированы 1943 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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