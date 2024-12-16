Украинские солдаты 80 раз пытались проникнуть в ЛНР за неделю

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 80 раз пытались попасть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, украинские военные отразили 71 контратаку в ЛНР, а так же в Харьковской области. Об этом рассказал военных эксперт Андрей Марочко.
«С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки „Запад“ и „Юг“ отражено 80 контратак противника. <...> Следует отметить, что 71 атака была отбита на купянском направлении и сватовско-кременском участке», — сообщил Марочко в беседе с агентством ТАСС.
Кроме того, военный эксперт рассказал, что армия Украины потеряла более 7,4 тысяч своих солдат, а так же иностранных наемников. Он отметил, что в период с 7 по 13 декабря ВС РФ смогли уничтожить 12 танков ВСУ.
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