Украинские солдаты 80 раз пытались проникнуть в ЛНР за неделю

Военэксперт Марочко: за неделю было отражено 80 атак противника
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ВСУ 71 раз пытались контратаковать под Купянском соседней Харьковской области и Кременной в ЛНР
ВСУ 71 раз пытались контратаковать под Купянском соседней Харьковской области и Кременной в ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 80 раз пытались попасть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, украинские военные отразили 71 контратаку в ЛНР, а так же в Харьковской области. Об этом рассказал военных эксперт Андрей Марочко. 

«С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки „Запад“ и „Юг“ отражено 80 контратак противника. <...> Следует отметить, что 71 атака была отбита на купянском направлении и сватовско-кременском участке», — сообщил Марочко в беседе с агентством ТАСС. 

Кроме того, военный эксперт рассказал, что армия Украины потеряла более 7,4 тысяч своих солдат, а так же иностранных наемников. Он отметил, что в период с 7 по 13 декабря ВС РФ смогли уничтожить 12 танков ВСУ. 

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 80 раз пытались попасть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Кроме того, украинские военные отразили 71 контратаку в ЛНР, а так же в Харьковской области. Об этом рассказал военных эксперт Андрей Марочко.  «С 7 по 13 декабря 2024 года подразделениями группировки „Запад“ и „Юг“ отражено 80 контратак противника. <...> Следует отметить, что 71 атака была отбита на купянском направлении и сватовско-кременском участке», — сообщил Марочко в беседе с агентством ТАСС.  Кроме того, военный эксперт рассказал, что армия Украины потеряла более 7,4 тысяч своих солдат, а так же иностранных наемников. Он отметил, что в период с 7 по 13 декабря ВС РФ смогли уничтожить 12 танков ВСУ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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