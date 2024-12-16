В Черкасской области прогремели взрывы

На Украине в Черкасской области были зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».
«В окрестностях Черкасс были слышны взрывы», — говорится в telegram-канале агентства. При этом украинский телеканал «Общественное» отмечает, что в районе города активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черкасской области была объявлена ранним утром и продолжала действовать на момент сообщения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.