В Черкасской области прогремели взрывы

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Воздушная тревога в Черкассах была объявлена ранним утром
Воздушная тревога в Черкассах была объявлена ранним утром Фото:

На Украине в Черкасской области были зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«В окрестностях Черкасс были слышны взрывы», — говорится в telegram-канале агентства. При этом украинский телеканал «Общественное» отмечает, что в районе города активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черкасской области была объявлена ранним утром и продолжала действовать на момент сообщения.

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На Украине в Черкасской области были зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина». «В окрестностях Черкасс были слышны взрывы», — говорится в telegram-канале агентства. При этом украинский телеканал «Общественное» отмечает, что в районе города активно работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно информации министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Черкасской области была объявлена ранним утром и продолжала действовать на момент сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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