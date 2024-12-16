В США сделали новое заявление о «мистических» беспилотниках в стране

Неопознанные дроны, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, не связаны с иностранным вмешательством. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
«Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство», — подчеркнул Майоркас в интервью телеканалу ABC. Он отметил, что ежегодно в небе над США жители видят тысячи дронов. Также он сообщил о сотрудничестве федеральных властей с полицией Нью-Джерси для разбирательства по данному делу.
Ранее в сети появились кадры «атаки» неизвестных беспилотников, которые пугают местных жителей уже несколько недель. Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что загадочные дроны, появившиеся над территорией страны, нужно сбивать. Он также усомнился в том факте, что правительство не знает о происхождении этих БПЛА: «Неужели это происходит без ведома нашего правительства?», передает 360.ru слова Трампа. По данным ФБР, цели и происхождение дронов остаются неизвестными.
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