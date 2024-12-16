В США сделали новое заявление о «мистических» беспилотниках в стране

Майоркас: неопознанные дроны в США не связаны с иностранным вмешательством
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Майоркас заявил, что другие государства не причастны к появлению неизвестных дронов в США
Майоркас заявил, что другие государства не причастны к появлению неизвестных дронов в США Фото:

Неопознанные дроны, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, не связаны с иностранным вмешательством. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

«Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство», — подчеркнул Майоркас в интервью телеканалу ABC. Он отметил, что ежегодно в небе над США жители видят тысячи дронов. Также он сообщил о сотрудничестве федеральных властей с полицией Нью-Джерси для разбирательства по данному делу. 

Ранее в сети появились кадры «атаки» неизвестных беспилотников, которые пугают местных жителей уже несколько недель. Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что загадочные дроны, появившиеся над территорией страны, нужно сбивать. Он также усомнился в том факте, что правительство не знает о происхождении этих БПЛА: «Неужели это происходит без ведома нашего правительства?», передает 360.ru слова Трампа. По данным ФБР, цели и происхождение дронов остаются неизвестными.

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Неопознанные дроны, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, не связаны с иностранным вмешательством. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. «Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство», — подчеркнул Майоркас в интервью телеканалу ABC. Он отметил, что ежегодно в небе над США жители видят тысячи дронов. Также он сообщил о сотрудничестве федеральных властей с полицией Нью-Джерси для разбирательства по данному делу.  Ранее в сети появились кадры «атаки» неизвестных беспилотников, которые пугают местных жителей уже несколько недель. Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что загадочные дроны, появившиеся над территорией страны, нужно сбивать. Он также усомнился в том факте, что правительство не знает о происхождении этих БПЛА: «Неужели это происходит без ведома нашего правительства?», передает 360.ru слова Трампа. По данным ФБР, цели и происхождение дронов остаются неизвестными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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