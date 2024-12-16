Врач рассказал о целебных свойствах холодца

Врач Тяжельников: холодец помогает укрепить кости и облегчить похмелье
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Холодец помогает справиться с симптомами похмелья
Холодец помогает справиться с симптомами похмелья Фото:

Холодец способен укреплять костную ткань и облегчать симптомы похмелья. Это связано с тем, что в его составе содержится глицин и коллаген. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Основное преимущество холодца заключается в высоком содержании коллагена. Этот белок, находящийся в соединительной ткани, в том числе в сухожилиях, хрящах и костях, благодаря длительному приготовлению становится более доступным для усвоения организмом. Это, в свою очередь, положительно сказывается на плотности костей и эластичности кожи», — подчеркнул Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, холодец обладает и другими полезными качествами. В частности, блюдо богато витаминами и микроэлементами, такими как магний, калий, натрий и железо. Мясной бульон холодца, застывая, обволакивает стенки желудка, что замедляет абсорбцию алкоголя и помогает облегчить похмелье.

Ранее токсиколог Сергей Хотимченко рассказал, как избавиться от похмелья после Нового года. Он заявил, что в праздничный вечер не стоит пить на голодный желудок и смешивать разные напитки, также важно не забывать закусывать.

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Холодец способен укреплять костную ткань и облегчать симптомы похмелья. Это связано с тем, что в его составе содержится глицин и коллаген. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. «Основное преимущество холодца заключается в высоком содержании коллагена. Этот белок, находящийся в соединительной ткани, в том числе в сухожилиях, хрящах и костях, благодаря длительному приготовлению становится более доступным для усвоения организмом. Это, в свою очередь, положительно сказывается на плотности костей и эластичности кожи», — подчеркнул Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости. Кроме того, холодец обладает и другими полезными качествами. В частности, блюдо богато витаминами и микроэлементами, такими как магний, калий, натрий и железо. Мясной бульон холодца, застывая, обволакивает стенки желудка, что замедляет абсорбцию алкоголя и помогает облегчить похмелье. Ранее токсиколог Сергей Хотимченко рассказал, как избавиться от похмелья после Нового года. Он заявил, что в праздничный вечер не стоит пить на голодный желудок и смешивать разные напитки, также важно не забывать закусывать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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