Врач рассказал о целебных свойствах холодца

Холодец способен укреплять костную ткань и облегчать симптомы похмелья. Это связано с тем, что в его составе содержится глицин и коллаген. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Основное преимущество холодца заключается в высоком содержании коллагена. Этот белок, находящийся в соединительной ткани, в том числе в сухожилиях, хрящах и костях, благодаря длительному приготовлению становится более доступным для усвоения организмом. Это, в свою очередь, положительно сказывается на плотности костей и эластичности кожи», — подчеркнул Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости.
Кроме того, холодец обладает и другими полезными качествами. В частности, блюдо богато витаминами и микроэлементами, такими как магний, калий, натрий и железо. Мясной бульон холодца, застывая, обволакивает стенки желудка, что замедляет абсорбцию алкоголя и помогает облегчить похмелье.
Ранее токсиколог Сергей Хотимченко рассказал, как избавиться от похмелья после Нового года. Он заявил, что в праздничный вечер не стоит пить на голодный желудок и смешивать разные напитки, также важно не забывать закусывать.
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