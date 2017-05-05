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05 мая 2017
14:47  05 мая 2017 0

«Норм тема. Нужно идти». За комментарий в поддержку акции Навального школьника признали экстремистом

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Подросток всего лишь поддержал в соцсетях антикоррупционный митинг НавальногоФото: Вениамин Фарготов © URA.RU
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Воскресные "митинги Навального"
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Поддержав в соцсетях акцию политика Алексея Навального, школьник из Владикавказа оказался экстремистом. Об этом ему сообщили в центре по противодействию экстремизму, куда мальчика доставили вместе с матерью. За ребенком правоохранительные органы обещали следить.

Прочитав в соцсети «ВКонтакте» про антикоррупционный митинг Навального, девятиклассник написал: «Норм тема. Нужно идти». Именно из-за этих четырех слов в квартиру школьника наведались сотрудники центра «Э», пишет «Эхо Москвы».

Подросток не стал отдавать полицейским свой телефон, тогда его вместе с матерью доставили в центр по борьбе с экстремизмом, где с молодым человеком побеседовал начальник отдела. В ходе разговора он заявил, что ребенок может стать со временем террористом, а матери посоветовал внимательно читать переписку сына в соцсетях. Также начальник отдела пообещал, что за школьником теперь будут постоянно следить.

Ранее стало известно, что в Самаре двух лицеистов, которые говорили о Навальном, отправили к психологу. Во Владимире завуч школы № 15 пригрозила ученикам изъятием из семьи за посещение штаба Навального.

Нина Калинина
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