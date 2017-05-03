13:58 03 мая 2017 0

Ученикам грозят лишением семьи за участие в оппозиционных митингах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во Владимире замдиректора школы №15 пригрозила ученикам изъятием из семьи за посещение штаба оппозиционера Алексея Навального. Администрация школы заявляет, что педагог подобрала неправильные слова.

Во время воспитательной беседы с учениками Татьяна Агеева сообщила, что их политическая активность может свидетельствовать о том, что родители не справляются со своими обязанностями, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на владимирские СМИ. Педагог заявила ученикам, что участие в мероприятиях, организуемых оппозиционером, является проявлением экстремизма.

«Вы имеет право участвовать в митингах только с 18 лет. Наличие паспорта в вашем кармане не является правом участвовать в митингах, голосовании и так далее… Вас изымут из семьи, потому что те показатели [неразборчиво — прим. ред.] могут лишить ваших родителей права вас воспитывать вообще. Вы уедете в детский дом, потому что помимо того, что вы не посещаете школу, раз, не учитесь, два, требуете к себе [неразборчиво — прим. ред.] Это абсолютная правда. Я им [неким органам — прим. ред.] передаю факты и информацию, они вас изымают на вполне законных основаниях. И я могу отстоять любого, а могу и пальцем не пошевелить…», — приводит запись разговора с учениками владимирский портал «Зебра-ТВ».

Разговор состоялся после того, как несколько учеников выложили в интернет фотографии с открытии штаба Навального во Владимире. Еще один из школьников ходил с бабушкой на антикоррупционную акцию 26 марта.

Директор школы Наталья Кузнецова своего заместителя не поддержала и пообещала, что подобные инциденты не повторятся, пишет «Русская планета». Кузнецова отметила, что завуч «не совсем верно подобрала фразы и способы воздействия на ребенка» и в этой истории «перегнута палка».

«Честно говоря, мне немного стыдно за коллегу-учителя, потому что здесь — винегрет из невежества и незнания вообще законодательства Российской Федерации», — заявил изданию уполномоченный по правам ребенка в области Геннадий Прохорычев.