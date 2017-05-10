{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
09 мая 2017
08 мая 2017
07 мая 2017
06 мая 2017
05 мая 2017
15:13  10 мая 2017 1

В ХМАО мэр заработал 26 миллионов и ездит на старом «Москвиче»

Тур Шувалова по соц.объектам. Сургут, Шувалов Вадим
Мэр Сургута Вадим Шувалов заработал 26 миллионов рублей благодаря прежнему месту работыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
все новости сюжета

Мэр Сургута Вадим Шувалов за 2016 год заработал почти 26 млн рублей. Сведения о доходах главы крупнейшего города ХМАО за 2016 год опубликованы на сайте администрации.

Как следует из декларации, доходы Вадима Шувалова составили 25 млн 929 тыс. 117 рублей. Непосредственный заработок главы в администрации — 1,9 млн рублей. Доходы от прежнего места работы с учетом выплат негосударственного пенсионного фонда — 19,9 млн рублей. Также Вадим Шувалов получил 300 тыс. рублей страховой пенсии и 3,7 млн рублей от педагогической деятельности, ценных бумаг, вкладов в банках, профсоюзных выплат. Вадим Шувалов, напомним, стал мэром 2 июля 2016 года, до этого он работал заместителем генерального директора АО «Тюменэнерго».

В собственности у главы Сургута только один автомобиль — «Москвич-21412». Вадиму Шувалову также принадлежат три гаража, два земельных участка (663 квадратных метра и 966 квадратных метра) и квартира (128 квадратных метров). В пользовании у градоначальника еще одна квартира (площадью 71 квадратный метр).

Доходы заместителей мэра Сургута пока не опубликованы. В 2016 году самый большой заработок — 7,5 млн рублей — был у Александра Шатунова, ныне не работающего в администрации. Отметим, у бывшего главы Сургута Дмитрия Попова по итогам 2015 года был задекларирован доход в размере 11,4 млн рублей — существенная часть этих средств была получена в качестве дивидендов по акциям «Сургутнефтегаза».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров