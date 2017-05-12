Владимир Путин откроет Пекинский форум

00:38 12 мая 2017 0

Участники мероприятия в Пекине обсудят новый Шелковый путь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и генсек ООН Антониу Гутерриш откроют форум «Один пояс — один путь». Мероприятие стартует 14 мая в Пекине.

Как сообщает «Коммерсантъ», участие в форуме примут представители 110 стран, включая лидеров десяти европейских, тринадцати азиатских, двух латиноамериканских, двух африканских и одного микронезийского (Фиджи) государства.

Основной темой форума станет подведение первых итогов развития предложения Китая о новом Шелковом пути. Китай сможет продемонстрировать свой выросший статус, а для России форум станет средством укрепить позиции Евразийского экономического союза перед лицом растущей китайской мощи.