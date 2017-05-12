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12 мая 2017
11 мая 2017
00:38  12 мая 2017 0

Владимир Путин откроет Пекинский форум

Путин. Архив, путин владимир
Участники мероприятия в Пекине обсудят новый Шелковый путьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и генсек ООН Антониу Гутерриш откроют форум «Один пояс — один путь». Мероприятие стартует 14 мая в Пекине.

Как сообщает «Коммерсантъ», участие в форуме примут представители 110 стран, включая лидеров десяти европейских, тринадцати азиатских, двух латиноамериканских, двух африканских и одного микронезийского (Фиджи) государства.

Основной темой форума станет подведение первых итогов развития предложения Китая о новом Шелковом пути. Китай сможет продемонстрировать свой выросший статус, а для России форум станет средством укрепить позиции Евразийского экономического союза перед лицом растущей китайской мощи.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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