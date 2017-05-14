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14 мая 2017
13 мая 2017
13:50  14 мая 2017 0

Индия объявила бойкот китайскому форуму «Один пояс — один путь»

Делегация Индии отказалась участвовать в форумеФото: Википедия

Индия объявила бойкот китайскому форуму «Один пояс — один путь». Власти страны не согласились с идеей китайско-пакистанского экономического коридора.

Как сообщает информагентство Nation News, индийские власти отказались прислать делегацию на форум в Пекин. Причина того — Индия не согласна с проектом китайско-пакистанского экономического коридора, который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан. Это административное образование является предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом.

«Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Индии.

Форум по международному сотрудничеству в Пекине открылся 14 мая. В нём принимают участие лидеры 29 государств, в том числе России.

Евгений Лазарев
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