Путин сыграл на рояле перед тем, как встретиться с Си Цзиньпином. ВИДЕО

11:13 14 мая 2017 0

Владимир Путин за роялем Фото: скриншот с видео "Твиттер"/dimsmirnov175

Владимир Путин сыграл на рояле перед тем, как встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России исполнил «Московские окна» и «Город над вольной Невой».

Видео опубликовал специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Сурков в своем «Твиттере».

«По дороге в зал переговоров Путин увидел в резиденции Си рояль и сыграл на нем», — написал журналист.

В воскресенье, 14 мая, в Пекине открылся форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь». В нём принимают участие лидеры 29 государств, в том числе России.

Как сообщает RT, на встрече главы российского и китайского государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Также между запланированными встречами Путин кратко переговорил с Эрдоганом.