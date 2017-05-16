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16 мая 2017
15 мая 2017
11:30  16 мая 2017 0

Алине Кабаевой пообещали, что она станет звездой нового телевизионного шоу

Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Экстрасенсы считают, что Кабаева способна покорить новые вершиныФото: сайт партии Единая Россия

Экстрасенс Любовь Акви после гаданий на картах Таро предсказала, что в ближайшем будущем легендарная гимнастка Алина Кабаева сможет принять участие в новом телевизионном проекте, а также покорить творческие вершины в живописи и дизайне.

«Знаменитая спортсменка родилась под счастливой звездой, а учитывая ее волевой характер, ей всегда будет сопутствовать удача. Кабаева — чемпионка не только в спорте, но и по жизни, она постоянно ставит себе новую цель и с успехом ее добивается. В ближайшем будущем Алина сможет покорить новые вершины, в частности, возможно ее участие в интересном телевизионном проекте», — заявила Акви порталу «Дни.ру».

Экстрасенс также заявила, что текущий год будет богат на путешествия, которые Кабаева совершит вместе с любимым человеком. При этом Акви считает, что временами Кабаеву все же настигает душевное одиночество.

По мнению гадалки, сильной стороной Кабаевой является ее тяга к благотворительности, благодаря которой спортсменка усиливает свое «биополе» и справляется с трудностями. «На обладателя такой энергетики не действует сглаз, и практически невозможно причинить вред, подобный порче или привороту», — резюмировала Акви.

Сергей Макеев
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