Янукович лично допросит в суде Порошенко, Турчинова и Яценюка

13:03 16 мая 2017 0

Виктор Янукович встретится в суде со своими политическими оппонентами Фото: Flickr

Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе процесса о госизмене в Киевском суде планирует лично задать неудобные вопросы президенту страны Петру Порошенко, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и бывшему премьеру Арсению Яценюку.

«Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года… Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы», — цитирует заявление Януковича РИА «Новости».

Бывший глава Украины также отметил, что на протяжении долгого времени настаивал на проведении объективного расследования событий на Майдане, а также военного конфликта, последовавшего вслед за госпереворотом, сообщает информагентство Nation News.

«Без международного контроля так называемая „киевская власть“ чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины», — заявил Янукович.