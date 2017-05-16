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16 мая 2017
15:39  16 мая 2017 0

В Госдуме Шевчуку присвоили звание «честь и совесть российского рока»

Приезд ДДТ в Екатеринбург, шевчук юрий
Классик российского рока разменял седьмой десятокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Иванов хотят присвоить музыканту Юрию Шевчуку звание «Честь и совесть российского рока». Артист сегодня празднует 60-летие.

«Юрий Шевчук — один из немногих музыкантов, которые никогда не меняли своих жизненных и политических позиций. Отстаивая свою правду, музыкант не боялся стать для кого-то нерукопожатным. Его песни — это настоящее культурное наследие», — передает RT слова парламентария Сухарева.

16 мая Юрий Шевчук празднует 60-летний юбилей.

Семен Гринберг
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