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18 мая 2017
17 мая 2017
03:10  18 мая 2017 0

Центробанк выявил нарушения у всех страховщиков, продающих электронные полисы ОСАГО

Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Проверка Центробанка показала, что купить полис ОСАГО онлайн очень проблематичноФото: Илья Московец © URA.RU

Купить электронный полис ОСАГО сегодня очень проблематично. Об этом заявил на Петербургском международном юридическом форуме заместитель председателя правления Центрального банка РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, проверка Центрабанка выявила нарушения у всех 12 крупнейших страховщиков, продающих на своих сайтах электронные полисы ОСАГО.

«Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту», — приводит ТАСС слова Чистюхина.

Нарушителям направлены предписания об устранении недочетов. Планируется новая проверка, которая покажет, исполнили ли страховые компании требования ЦБ.

Как отмечают «Известия», действующие поправки в Федеральный закон №40-ФЗ «Об ОСАГО» об электронном полисе ОСАГО и процессе покупки страховки онлайн гласят, что заключение договора о страховании автогражданской ответственности в этом случае должно подписываться электронной подписью. Владелец электронного полиса ОСАГО может предъявлять сотруднику ГИБДД распечатку с информацией о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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