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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:03  18 мая 2017 0

Уральцы не могут улететь в Турцию. Рейс из Екатеринбурга задержали на семь часов

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Рейс авиакомпании отложили до 13:30Фото: Pixabay

В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на семь часов задерживается рейс в турецкую Анталью. Уральские клиенты компании Red Wings должны были улететь на курорт еще в 06:05, однако вылет самолета ТУ-204 отложили до 13:30, гласят данные онлайн-табло авиаузла.

Примечательно, что задерживается и обратный рейс авиакомпании. Вместо 16:00 пассажиры смогут вылететь из Антальи в Екатеринбург в 23:00. Оперативно дозвониться за комментарием представителю перевозчика в Екатеринбурге не удалось.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» не смог вовремя вылететь из аэропорта Кольцово в турецкую Анталью из-за птицы, попавшей в двигатель.

Сергей Дианов
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