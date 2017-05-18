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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
14:59  18 мая 2017 0

В Тюмени сорвалась попытка помыть слонов под окнами мэрии. ФОТО

В Тюмени двое слонов гуляли по площади у цирка на радость прохожим всех возрастовфото - Дмитрий Ткачук

Первое в истории Тюмени купание слонов на Цветном бульваре напротив городской администрации не состоялось из-за погодных условий. Организаторы заявили, что погода (в четверг, 18 мая, в Тюмени было +16) слишком прохладная для водных процедур.

Тем не менее, даже просто посмотреть на многотонных гигантов, прогуливавшихся под присмотром дрессировщиков перед тюменским цирком, собрались несколько сотен человек всех возрастов. Две слонихи, лишенные водных процедур, посыпали себе спины специально насыпанными опилками и безропотно давали себя потрогать многочисленным детям, впервые увидевшим, как слон может гулять по улице.

Как передает корреспондент «URA.RU», в намерения организаторов необычного шоу изначально входило устроить для животных полноценные водные процедуры, но погода внесла свои коррективы. О возможности повторно вывести слонов на Цветной бульвар и все-таки помыть животных, организаторы шоу говорили весьма осторожно: «Только если позволит погода».

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Слоны спокойно давали себя погладить даже самым маленьким тюменцам фото — Дмитрий Ткачук

«Шоу слонов великанов», в котором выступают животные, радовавшие в четверг, 18 мая, детей на Цветном бульваре, выступает в тюменском цирке с 29 апреля.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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