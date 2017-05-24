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24 мая 2017
Главные новости Москвы
08:38  24 мая 2017 49

«Роснефть» отменила закупку пледов и икорниц, возмутившую Навального

Презентация нового ресторана Hermitage, нож, сервировка, вилка, столовые приборы
Столовые приборы и пледы купят по более низким ценамФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Роснефть» отменила закупку посуды, которая возмутила оппозиционера Алексея Навального, по причине невозможности снижения цены от поставщика. Компания сообщает о намерении совершить аналогичную сделку и приглашает Навального к сотрудничеству.

22 мая сайт Навального опубликовал информацию, согласно которой дочерняя компания «Роснефти» «РН-Аэрокрафт» закупила столовые приборы, посуду и пледы по высоким ценам, передает РИА «Новости».

В частности, «Аэрокрафт» собирался приобрести две икорницы, по 83 тысячи рублей каждая, и двенадцать пледов, по 124,7 тыс. рублей каждый.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что эта информация не о состоявшейся сделке, а лишь о предложении. «Как мы говорили, это закупка несостоявшаяся, на сайте вывешиваются предложения. Как я случайно узнал благодаря деятельности господина Навального, закупка отменена, так как не удалось в ходе переговоров с поставщиком снизить цену. Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», — уточнил Леонтьев.

Компания собирается совершить аналогичную закупку, так как закупаемые для самолетов предметы необходимы для сотрудников и партнеров компании, которые совершают дальние перелеты по 12 часов и работают, ночуют и ведут переговоры в самолетах, «проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что «Роснефть» покупает блогосферу.

Семен Гринберг
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