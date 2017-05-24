14:12 24 мая 2017 0

Спецтехника не спасла Полевской машзавод от продажи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Имущество ЗАО «Полевской машиностроительный завод» (ПМЗ), объявленного банкротом около двух лет назад, опять выставлено выставлено на продажу. Начальная цена — 250 млн рублей. Торги идут в посредством публичного предложения — то есть договор будет заключен с любым, кто согласится купить ПМЗ за объявленную цену.

Завод, который объявлен банкротом в мае 2015 года за долги в 138 млн рублей, продается с конца 2015 года. Тогда впервые прошел аукцион, но по цене в 422 млн рублей ПМЗ оказался никому не нужен. В 2016 году по стоимости в 380 млн рублей предприятие, которое более 60 лет специализировалось на выпуске подъемно-транспортного оборудования, тоже не продалось. Теперешняя цена в четверть миллиарда рублей тоже не окончательна, она будет снижаться каждую неделю на 15 млн рублей, нижняя — 130 миллионов. Первые торги пройдут уже 19 июня. Вся информация об истории аукционов и об условиях продажи ПМЗ сейчас содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. В цену в 250 млн рублей включены более 10 зданий завода, а также земельные участки, технологическое оборудование и даже участок дороги.

Отметим, что оргтехника и офисная мебель из заводоуправления продаются отдельно, как и конструкторская документация, которая позволит построить образцы изделий на других предприятиях. На них покупателей также пока не нашлось. А требования к кредиторам на торгах продать получилось.

Полевской машзавод — единственный в регионе производитель конвейеров для горнодобывающей промышленности. Однако с уменьшением заказов завод стало лихорадить. Для исправления ситуации собственники предприятия даже создали завод по производству пожарной спецтехники. Судя по базе контрагентов «Контур.Фокус», это предприятие не является убыточным, а также регулярно выигрывает тендеры на поставку спецтехники для региональных подразделений МЧС.