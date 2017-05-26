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26 мая 2017
12:50  26 мая 2017 0

Основательница модного бренда скончалась в Риме

Остановка сердца произошла вечером 24 мая в РимеФОТО: Wikipedia

Итальянский модельер Лаура Биаджотти, известная миру как «королева кашемира», скончалась в Риме в возрасте 73 лет.

24 мая у Биаджотти остановилось сердце — сердечный приступ. Врачи столичной больницы Sant’Andrea восстановили работу сердца и продолжали бороться за жизнь женщины, сообщает «Утро.ru». Однако выяснилось, что из-за перенесенного приступа наступила смерть мозга.

Лаура Биаджотти родилась 4 августа 1943 года в Риме. Модельную компанию Laura Biagiotti Fashions она основала в 1972 году. Фирма стала одним из самых известных итальянских брендов в мире моды.

Семен Гринберг
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