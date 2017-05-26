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26 мая 2017
17:27  26 мая 2017 0

«Засучите рукава!» Глава МЧС разнес подчиненных за белые рубашки и галстуки

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, наводнение, паводок
Паводок затопил сотни домовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава МЧС Владимир Пучков в пятницу, 26 мая, потребовал от всех руководителей органов местного самоуправления на Ставрополье работать в круглосуточном режиме, засучив рукава.

Регион топит из-за обильных осадков. Паводок атакует 19 населенных пунктов в 10 районах, подтопленными оказались сотни жилых домов, пишет РИА «Новости».

«Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках. Засучите рукава и идите к людям, доводите до них информацию обо всех принимаемых решениях. Все совещания отменяем, все вопросы решайте на местах оперативно», — отреагировал на ситуацию в Ставропольском крае Пучков.

МЧС усилило группировку в регионе, чтобы в самые сжатые сроки ликвидировать последствия паводка. Полиция активно патрулирует затопленные населенные пункты, чтобы не допустить случаи мародерства.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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