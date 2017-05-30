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30 мая 2017
22:51  30 мая 2017 0

«Она была на студии». В хитах Ольги Бузовой поет экс-подопечная Максима Фадеева

Билеты на концерт Ольги Бузовой. Екатеринбург, билеты, бузова ольга
PR-агент звезды признался, кто помогает ей записывать песниФото: Александр Мамаев © URA.RU

Представитель звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой ответил на критику фанатов о том, что в песнях за нее поет экс-подопечная продюсера Максима Фадеева, бывшая солистка группы Serebro из Кургана Елена Темникова. Как выяснилось, девушка действительно помогает Бузовой записывать хиты.

PR-агент ведущей Антон Богуславский рассказал о том, что Бузова действительно тесно сотрудничает с Темниковой. «Мы не скрывали, что Лена Темникова прописывала бэки, она была на студии. Она Оле помогает по-дружески. Я не знаю, приносит она песни Ольге или нет, могу сказать только про композицию „Привыкаю“. Лена действительно показала Оле эту песню, ее написал украинский автор, который также написал Оле первый ее трек „Под звуки поцелуев“. И Лена в этом треке тоже прописывала бэки», — рассказал он, передают Nation News.

Ольга Бузова ранее неоднократно называна Елену Темникову своей хорошей подругой. Теперь выяснилось, что коллега по шоу-бизнесу причастна к успеху хитов ведущей «Дома-2». Отметим, певица только за этот год уже выпустила пять клипов.

Как писало «URA.RU» ранее, 30 мая подписчики Бузовой в ответ на ее новый трек заявили, что считают пение ведущей «Дома-2» издевательством. В свою очередь телеведущая ответила, что не реагирует на критику и оскорбления.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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