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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
17:00  01 июня 2017 0

Дети курганских энергетиков получили подарки к празднику

ЦПКиО. Курган, колесо обозрения, ЦПКиО
Ребятишки смогли бесплатно прокатиться на каруселяхФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дети сотрудников Курганской генерирующей компании, ООО «Курганская ТЭЦ», ОАО «СКС», ООО «Кургантехэнерго» получили билеты на карусели, расположенные в ЦПКиО. Более трех тысяч билетов приобрели компании, чтобы подарить их ребятишкам в День защиты детей.

Напомним, что генерирующая компания совместно с профсоюзной организацией «Энергетик» не оставляет без внимания ни один праздник. Билеты на шоу-программы, подарки, развлекательные мероприятия сопровождают каждый «красный день календаря».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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