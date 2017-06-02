17:20 02 июня 2017 3

Тюменские сироты через суды получают ключи от квартир, в которых невозможно жить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские сироты, «с боем» получившие законное жилье, не могут в нем жить. В Ярковском районе люди бросили квартиры в новых домах. Разобраться в проблеме чиновники не могут больше года.

Жилье в новых четырехквартирных домых на улице Светлая, 9 и Дачная, 3 «а» в Ярково сироты получили только через суд летом 2015 года. Долгожданная квартира, выделенная по договору социального найма, семье Нины Елькиной сначала очень понравилась: симпатичный одноэтажный дом обшит белым сайдингом, внутри — пластиковые окна, светлые обои, своя система водоснабжения и отопления. Но в первую же зиму женщина сбежала из квартиры-студии вместе с мужем и двумя детьми.

По ее словам, с наступлением морозов в квартире стало холодно — на 31 кв. метр строителями установлено две батареи от электрического котла, и даже поставленная самостоятельно третья секция не помогла. Стены нового коттеджа отсырели и покрылись черной плесенью, на пластиковых окнах изнутри постоянно намерзал лед, по квартире гуляли сквозняки. Кроме того, вода из крана, по словам женщины, шла ржавая настолько, что от нее желтели ногти и даже посуда покрывалась рыжим налетом, а септик строители установили один на четыре квартиры — объемом всего в три кубометра.

1/4 Из этого дома на улице Дачной семья Винариса Х. переехала в съемное жилье Фото: читатели URA.RU

«Постоянно стал болеть младший ребенок. В феврале 2016-го мы оттуда съехали, снимаем жилье за свой счет», — рассказала Нина Елькина.

Сбежала из такого же четырехквартирного дома на улице Дачная, 3 «А», и семья Винариса Хабибулина. Отцу троих детей тоже предоставили квартиру по соцнайму — как сироте. Жить там многодетная семья не смогла — помимо холода и сырости, на Дачной септик постоянно заливало грунтовыми водами из неосушенного болота. Корреспонденту «URA.RU» Винарис рассказал, что сейчас ждет письмо из прокуратуры области с результатами проверки, которая подтвердила: в квартире жить нельзя. «Дождусь и пойду к главе района, чтоб уже не с пустыми руками». Сейчас семья Винариса также снимает квартиру в Ярково за собственный счет — на это, по его словам, уходит 11 тысяч рублей в месяц.

Люди не раз обращались в прокуратуру и к районным чиновникам. В феврале 2016 года администрация района прислала ответ на жалобу, в которой признала, что система вентиляции в квартире Нины Елькиной не работает (документ есть в распоряжении редакции), и указали, что жильцы не должны сушить дома белье.

После этого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» «установил соответствие предоставленного помещения гигиеническим нормативам». По словам Нины Елькиной, она просила замерить температуру в квартире во время морозов в феврале 2016 года. Но проверяющие приехали в конце мая, когда установилась аномальная жара. На плесень на стенах они не обратили внимания.

Не добившись помощи от надзорных органов и районных чиновников, люди пошли к депутатам.

«Я сам съездил в дом на улице Дачной, жить там невозможно. Там действительно холодно, на стенах плесень. В двухкомнатной квартире семья пользовалась только спальней, которая обогревалась масляным радиатором. Входная дверь не закреплена, при открытии она выпадает из проема, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Артем Зайцев. — Люди получали это жилье с боем, через суд, и видимо, для того, чтобы побыстрее тему закрыть, „нашлепали“ такие дома». Депутат сообщил, что направил запросы в районную администрацию и уполномоченному по правам человека в регионе. Ответов он пока не получил.

1/4 Из этого дома на улице Дачной семья Винариса Х. переехала в съемное жилье Фото: читатели URA.RU

Глава Ярковского района Евгений Щукин в телефонном разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что квартиры были выделены по программе предоставления жилья для детей-сирот. Жилье по программе у застройщика закупает Главное управление строительства (ГУС) Тюменской области. Чиновник напомнил про отремонтированную вентиляцию и заключение «Центра гигиены и эпидемиологии». «Опрос соседей из этого дома никаких серьезных проблем не выявил, у них все относительно неплохо», — пояснил он.

Назвать застройщика дома на Садовой, 9, Щукин затруднился. Не смогли сообщить информацию о застройщике ни в управлении капстроительства, ни в отделе имущественных отношений администрации Ярковского района.

Как следует из документов на официальном сайте госзакупок, все четыре квартиры в доме на улице Садовая, 9, были проданы ГУСу жительницей Ярковского района Ниной Владимировной Крашенининой — за каждую квартиру она получила 868,6 тысячи рублей.

По словам источника «URA.RU» в Ярково, по странному стечению обстоятельств, полная тезка Крашенининой работает секретарем главы администрации Ярковского района. В приемной главы корреспонденту «URA.RU» сообщили, что Нина Крашенинина в данный момент находится на больничном.

Ранее «URA.RU» писало о новостройках для сирот в Ишиме, которые также возводили в 2014 году.