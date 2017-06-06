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13:29  06 июня 2017 0

В Югре абориген убил двухмесячного сына, которого не смог запеленать

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, кулак, бить кулаком по столу
Мужчина дважды ударил младенца кулаком по головеФото: depositphotos.com © URA.RU

К 15 годам колонии особого режима приговорил суд ХМАО жителя Нягани, представителя коренных малочисленных народов Севера, Степана Новьюхова, который убил двухмесячного сына. Об этом во вторник, 6 июня, сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружного суда.

Мужчина не справился с пеленанием ребенка, разозлился на него и нанес мальчику два удара кулаком по голове. Травмы оказались смертельными. «Малолетнему сыну была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой малолетний ребенок скончался на месте. После этого Степан Новьюхов пытался оказать первую помощь ребенку и привести его в чувство, сжимая руками грудь ребенка, в результате чего по неосторожности причинил ему закрытую травму грудной клетки», — комментируют в суде.

Осужденный был признан виновным в умышленном убийстве малолетнего и будет отбывать пятнадцатилетний срок в исправительной колонии особого режима. Суд учел факт рецидива преступления, а также смягчающее обстоятельство — активное содействие подсудимого расследованию.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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