США сбили дрон лазерной пушкой в Персидском заливе

Военно-морской флот США провел первое испытание лазерного оружия в Персидском заливе, передает «Федеральное агентство новостей».
Целью для атаки выступил дрон. Американские военные сообщили, что беспилотник был уничтожен лазерным лучом в самые короткие сроки.
Капитан корабля USS Ponce Кристофер Уэлс заявил, что новое оружие может быть использовано против множества целей. Однако это перспективные планы. На данном этапе для обслуживания лазера необходимо три человека и большой запас энергии.
Как уточняет агентство Nation News, военные в США не уверены, что лазер сможет уничтожать ракеты противника. Его главными целями станут небольшие суда и самолеты.
Также стала известна стоимость одного выстрела из лазерной пушки: она составляет один доллар.