В сети появилась фотография с Николасом Кейджем, ставшая новым мемом. Изображение сделано во время кинофестиваля Евразия в Казахстане. Фото выложено на странице «super.ru» в Instagram.
На фото американский актер Кейдж надел на себя национальную одежду казахов, состоящую из шапки и халата, похожих на костюм царя Ивана Грозного. «Сколько я вчера выпил? Где я? Почему я Иван Грозный?», — говорится в подписи к посту в Instagram.
Подписчики из Казахстана отметили, звезда из США выглядит нелепо в этом костюме. «Как он смешно выглядит в нашем чапане)))», — написала пользователь hrome2017x. Фото уже разошлось по интернету, а актер стал героем очередных фотожаб.