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23 июля 2017
Главные новости Москвы
17:47  23 июля 2017 0

«Почему я Иван Грозный?» Николас Кейдж стал героем новых мемов. ФОТО

Фото сделано на кинофестивале в АстанеФото: страница «super.ru» в Instagram

В сети появилась фотография с Николасом Кейджем, ставшая новым мемом. Изображение сделано во время кинофестиваля Евразия в Казахстане. Фото выложено на странице «super.ru» в Instagram.

На фото американский актер Кейдж надел на себя национальную одежду казахов, состоящую из шапки и халата, похожих на костюм царя Ивана Грозного. «Сколько я вчера выпил? Где я? Почему я Иван Грозный?», — говорится в подписи к посту в Instagram.

Подписчики из Казахстана отметили, звезда из США выглядит нелепо в этом костюме. «Как он смешно выглядит в нашем чапане)))», — написала пользователь hrome2017x. Фото уже разошлось по интернету, а актер стал героем очередных фотожаб.

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Фото: соцсети

Дарья Александрович
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