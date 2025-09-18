МЧС России: из затопленного вездехода в Забайкалье извлекли тела двух погибших

Из затопленного вездехода в Забайкальском крае извлекли тела двух погибших граждан. Об этом сообщили в МЧС России.
«Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ „Забайкалпожспас“ из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Также отмечается, что ведутся работы по извлечению вездехода на берег.
16 сентября в Забайкальском крае в озере Амудиса затонул гусеничный вездеход. На нем находилась группа геологов. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех самостоятельно выбравшихся выживших. Прокуратура организовала проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.