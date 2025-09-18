МЧС России: из затопленного вездехода в Забайкалье извлекли тела двух погибших

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведутся работы по извлечению вездехода на берег, рассказали в МЧС России
Ведутся работы по извлечению вездехода на берег, рассказали в МЧС России Фото:

Из затопленного вездехода в Забайкальском крае извлекли тела двух погибших граждан. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ „Забайкалпожспас“ из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Также отмечается, что ведутся работы по извлечению вездехода на берег.

16 сентября в Забайкальском крае в озере Амудиса затонул гусеничный вездеход. На нем находилась группа геологов. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех самостоятельно выбравшихся выживших. Прокуратура организовала проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из затопленного вездехода в Забайкальском крае извлекли тела двух погибших граждан. Об этом сообщили в МЧС России. «Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ „Забайкалпожспас“ из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Также отмечается, что ведутся работы по извлечению вездехода на берег. 16 сентября в Забайкальском крае в озере Амудиса затонул гусеничный вездеход. На нем находилась группа геологов. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех самостоятельно выбравшихся выживших. Прокуратура организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...