В отношении пермячки Натальи Меньшиковой, назвавшей своих сыновей сатанинскими именами Люцифер и Вольдемар, возбуждено уголовное дело. Бывший муж Константин написал на нее заявление в полицию о том, что она ударила его ножом.
В соцсети бывший супруг Натальи заявил, что после развода она не дает ему видеться с детьми, более того, она якобы хотела зарезать сыновей, а также нанесла и ему удар ножом. В свою очередь мать-сатанистка написала свою версию случившегося и обозвала бывшего мужа вруном: «Мне звонили из органов опеки, это все муж: он хочет, чтобы меня лишили родительских прав после конфликта». Она уточнила, что разрешила ему видеться с детьми, но только тогда, когда они гостят у бабушки.
Оба родителя пермского Люцифера написали заявление в полицию. Наталья утверждает, что бывший супруг ее избил, Константин подал заявление, что экс-супруга нанесла ему ножевое ранение, сообщает портал «В курсе.ру».
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили, что отделом дознания полиции Кировского района в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Ранее стало известно о разводе в семье сатанистов из-за измены супруга. Пытаясь вернуть отца своих детей — Люцифера и Вольдемара — Наталья в июле подошла с ножом к Константину и его девушке, а после предложила разделаться с любовницей вдвоем. Однако мужчина отказал ей, сломал ножи и избил.