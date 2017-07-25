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19:22  25 июля 2017 0

На мать пермского Люцифера завели уголовное дело

Супруги пишут друг на друга заявления в полициюФото: "Вконтакте" Натальи Меньшиковой (http://vk.com/vesna_blesk)

В отношении пермячки Натальи Меньшиковой, назвавшей своих сыновей сатанинскими именами Люцифер и Вольдемар, возбуждено уголовное дело. Бывший муж Константин написал на нее заявление в полицию о том, что она ударила его ножом.

В соцсети бывший супруг Натальи заявил, что после развода она не дает ему видеться с детьми, более того, она якобы хотела зарезать сыновей, а также нанесла и ему удар ножом. В свою очередь мать-сатанистка написала свою версию случившегося и обозвала бывшего мужа вруном: «Мне звонили из органов опеки, это все муж: он хочет, чтобы меня лишили родительских прав после конфликта». Она уточнила, что разрешила ему видеться с детьми, но только тогда, когда они гостят у бабушки.

Оба родителя пермского Люцифера написали заявление в полицию. Наталья утверждает, что бывший супруг ее избил, Константин подал заявление, что экс-супруга нанесла ему ножевое ранение, сообщает портал «В курсе.ру».

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю уточнили, что отделом дознания полиции Кировского района в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее стало известно о разводе в семье сатанистов из-за измены супруга. Пытаясь вернуть отца своих детей — Люцифера и Вольдемара — Наталья в июле подошла с ножом к Константину и его девушке, а после предложила разделаться с любовницей вдвоем. Однако мужчина отказал ей, сломал ножи и избил.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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