В Перми в отношении мужчины, совершившего ДТП, в результате которого погиб подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.
«По данным следствия, вечером 17 января в поселке Сылва мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля допустил наезд на питбайк. В результате ДТП 12-летний пассажир мини-мотоцикла скончался на месте, а 16-летний водитель госпитализирован с травмами. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.
Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы для сбора доказательств. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности, совершенное пьяным водителем, при этом оставившим место происшествия и не имеющим или лишенным права управления автомобилем.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в результате этой смертельной аварии водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали, задержали его и доставили в отдел ОВД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
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