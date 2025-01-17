17 января 2025

СКР: водитель, наехавший на мотоцикл с двумя подростками, был пьян. Видео

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Следствие занялось виновником ДТП с двумя подростками
Следствие занялось виновником ДТП с двумя подростками Фото:

В Перми в отношении мужчины, совершившего ДТП, в результате которого погиб подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. 

«По данным следствия, вечером 17 января в поселке Сылва мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля допустил наезд на питбайк. В результате ДТП 12-летний пассажир мини-мотоцикла скончался на месте, а 16-летний водитель госпитализирован с травмами. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы для сбора доказательств. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности, совершенное пьяным водителем, при этом оставившим место происшествия и не имеющим или лишенным права управления автомобилем.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в результате этой смертельной аварии водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали, задержали его и доставили в отдел ОВД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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В Перми в отношении мужчины, совершившего ДТП, в результате которого погиб подросток, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.  «По данным следствия, вечером 17 января в поселке Сылва мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля допустил наезд на питбайк. В результате ДТП 12-летний пассажир мини-мотоцикла скончался на месте, а 16-летний водитель госпитализирован с травмами. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в ведомстве. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и назначают судебные экспертизы для сбора доказательств. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти человека по неосторожности, совершенное пьяным водителем, при этом оставившим место происшествия и не имеющим или лишенным права управления автомобилем. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в результате этой смертельной аварии водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Полицейские разыскали, задержали его и доставили в отдел ОВД. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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