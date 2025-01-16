Суд не снял арест с имущества отбывшего на СВО пермского экс-прокурора Мурая

Было повторно отказано в снятии ареста с имущества и банковских счетов бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, которого обвинили во взяточничестве. Апелляционную жалобу рассмотрели в Пермском краевом суде. Свое требование защита мотивировала приостановлением производства уголовного дела после отправки Мурая в зону проведения спецоперации.
«Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на определение Дзержинского суда относительно имущества Сергея Мурая. Адвокат обвиняемого — Михаил Постаногов получил отказ», — из зала суда передает Properm.
Бывшего прокурора Индустриального района задержали еще в 2020 году. Позже его приговорили к 11 годам лишения свободы. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил наказание, материалы стали пересматривать. Что еще известно о громком деле Мурая — узнаете из материала URA.RU
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