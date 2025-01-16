16 января 2025

Суд не снял арест с имущества отбывшего на СВО пермского экс-прокурора Мурая

© Служба новостей «URA.RU»
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Снятия ограничительных мер добивается защита Сергея Мурая
Снятия ограничительных мер добивается защита Сергея Мурая Фото:

Было повторно отказано в снятии ареста с имущества и банковских счетов бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, которого обвинили во взяточничестве. Апелляционную жалобу рассмотрели в Пермском краевом суде. Свое требование защита мотивировала приостановлением производства уголовного дела после отправки Мурая в зону проведения спецоперации.

«Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на определение Дзержинского суда относительно имущества Сергея Мурая. Адвокат обвиняемого — Михаил Постаногов получил отказ», — из зала суда передает Properm.

Бывшего прокурора Индустриального района задержали еще в 2020 году. Позже его приговорили к 11 годам лишения свободы. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил наказание, материалы стали пересматривать. Что еще известно о громком деле Мурая — узнаете из материала URA.RU

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Было повторно отказано в снятии ареста с имущества и банковских счетов бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая, которого обвинили во взяточничестве. Апелляционную жалобу рассмотрели в Пермском краевом суде. Свое требование защита мотивировала приостановлением производства уголовного дела после отправки Мурая в зону проведения спецоперации. «Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на определение Дзержинского суда относительно имущества Сергея Мурая. Адвокат обвиняемого — Михаил Постаногов получил отказ», — из зала суда передает Properm. Бывшего прокурора Индустриального района задержали еще в 2020 году. Позже его приговорили к 11 годам лишения свободы. Но седьмой кассационный суд Челябинска отменил наказание, материалы стали пересматривать. Что еще известно о громком деле Мурая — узнаете из материала URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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