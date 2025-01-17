У кормы потерпевшего крушение пермского танкера собрано 14 тонн мазута

У кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239», принадлежащего пермской компании, собрано почти 14 тонн мазута. Работы по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«У кормы танкера „Волгонефть-239“ собраны почти 14 тонн мазута. Всего с береговой линии собраны 167 578 тонн загрязненного песка и грунта. Работы ведутся в акватории Керченского пролива, в портах Анапы и Севастополя, в Краснодарском крае. В Севастополе обследуют 165 километров берега. К ликвидации последствий привлечены более четырех тысяч человек и свыше 740 единиц техники», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили мазут, а их разлив привел к экологической катастрофе. Арбитражный суд Краснодарского края оставил без движения иск «Морспасслужбы» к пермской ООО «Кама Шиппинг». Ранее иск в суд подала транспортная прокуратура.
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