Нового вице-мэра Перми нашли в правительстве Прикамья

Основным претендентом на пост первого вице-мэра Перми вместо перешедшей в Пермский район Ольги Андриановой является руководитель агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья Анна Быкова. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.
«Пост Ольги Андриановой, которая в ближайшее время возглавит Пермский район, займет, скорее всего, Анна Быкова. Она является главным претендентом», — пояснили инсайдеры. Когда именно Быкова приступит к работе, они не уточняют.
Анна Быкова является соратницей мэра Перми Эдуарда Соснина со времен, когда он возглавлял министерство экономического развития. Она является выпускницей пермского филиала Высшей школы экономики. После окончания вуза она осталась там работать преподавателем и дослужилась до заместителя декана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов. Агентство по МСП Быкова возглавила летом 2021 года.
В пресс-службе мэрии Перми заявили, не располагают информацией о назначении Анны Быковой. В пресс-службе администрации губернатора Прикамья не ответили на запрос URA.RU на момент публикации.
Ранее URA.RU сообщало, что Ольга Андрианова с 20 января займет пост замглавы Пермского муниципального округа. В перспективе она станет там мэром.
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